المفتي: ندرس ما يحال لنا من القيادة وقرارنا يحظى بالتقدير

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن هيئة كبار العلماء تتابع دراسة المُحال إليها من المقام الكريم، ومن الوزارات والجهات الحكومية، وإبداء الحكم الشرعي تجاه تلك القضايا والمسائل الشرعية بعد دراستها دراسة مستفيضة من حيث إعداد البحوث العلمية المحكمة، وتكوين اللجان المختصة.
وأضاف، أن ما تصدره الهيئة من قرارات، وما ترفع به من رأي، يلقى الأثر الطيب الذي يحظى بالتقدير والإمضاء، ومن آخر ذلك البيان المؤصل شرعاً، الذي راعى مصلحة حجاج بيت الله الحرام، فحذر من الحج دون تصريح، وبيّن أن ذلك لا يجوز، بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، وكان لهذا البيان الصدى الطيب، والمصلحة الظاهرة للعيان.
ونوه المفتي بجهود حكومة خادم الحرمين بالنجاح المتميز لإدارة موسم حج هذا العام، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على المملكة، التي تبذل الغالي والنفيس ليؤدي حجاج بيت الله حجهم في أمن وطمأنينة، قائلا: “الحمد لله الذي مكَّن لهذه الدولة المباركة، وشرَّفها بخدمة الحرمين الشريفين، وأعزَّها بحماية مشاعر ومقدسات المسلمين”.وفق “أخبار 24”.
وقدم المفتي خلال انعقاد الدورة الـ 95 لهيئة كبار العلماء بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح المتميز لموسم حج هذا العام.