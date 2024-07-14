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جديد المحليات > السوق السعودي يرتفع 0.8% عند 11882 نقطة
14/07/2024   4:31 م

السوق السعودي يرتفع 0.8% عند 11882 نقطة

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أغلق مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم (الأحد) على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 11882 نقطة ( 89 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وارتفع سهم عناية، بنسبة 4% عند 16.84 ريال، عقب إعلان الشركة توقيع عقد مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، لتقديم خدمات التأمين الصحي.

وصعد سهم أديس، بنسبة 3% عند 20.88 ريال. كما ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 81.40 ريال ( 1 %) للأول، و36.60 ريال ( 2 %) للثاني.

وأنهت أسهم مجموعة إم بي سي، وتالكو، ومياهنا، والحفر العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 8 و10%.

في المقابل، تصدر سهم تكافل الراجحي، تراجعات السوق اليوم بنسبة 7% عند 209.20 ريال، وسط عملية جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية. وفق “أخبار 24”.

السوق السعودي يرتفع 0.8% عند 11882 نقطة

جديد المحليات
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