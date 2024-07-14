مانجا تبيع قصصها المصورة عبر تطبيقات “جاهز”

وقعت شركة مانجا العربية، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، اتفاقية مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، لبيع مجلّداتها من القصص المصوّرة عبر منصّة تطبيق “جاهز” التي لم يسبق لها عرض وبيع القصص المصوّرة المقروءة. وبموجب هذه الاتفاقية سيبدأ تطبيق جاهز ببيع وترويج منتجات مانجا العربية عبر منصّاته المتنوعة.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها مانجا العربية على مدار السنوات الماضية، بما فيها إطلاق مجلّتي مانجا العربية للشباب والصغار بنسختيها المطبوعة والرقمية، والتي تجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 8.5 مليون مستخدم في أكثر من 195 دولة حول العالم. كما أنها تحظى بجماهيرية واسعة وتأثير كبير في العالم العربي، مع أكثر من 220 نقطة توزيع لنسختها المطبوعة بمعدّل يفوق 400 ألف نسخة شهرياً. من جهتها، تتمتّع منصّة جاهز بحضور واسع وبقدرة لافتة على الوصول لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب امتلاكها خريطة لوجستية ضخمة تغطي كل أنحاء المملكة وخططا طموحة نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور عصام بخاري مدير عام ورئيس تحرير مانجا العربية، والمهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، إضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وفي هذا السياق أثنى الدكتور عصام بخاري على هذه الشراكة الاستراتيجية مؤكدا أنها تمثّل خطوة مهمة وطموحة للتوسّع وإطلاق خدمات بيع جديدة ومتنوعة تلبي اهتمامات جمهور مانجا العربية في الوطن العربي. مضيفاً أن “مانجا العربية تسعى ضمن خططها المستقبلية للتوسّع في الأسواق الإقليمية والدولية كمصدّر للمحتوى الإبداعي وليس فقط كمستهلك، بما ينسجم مع رؤيتها لأهمية تمكين الخيال ودعم وتطوير المحتوى الإبداعي العربي، وإيصاله إلى الأجيال الجديدة حول العالم”.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات المهندس غصاب المنديل، أن هذه الخطوة تؤكد “عزمنا الاستراتيجي المستقبلي على التوسّع المدروس في العديد من المجالات ومن ضمنها التوجّهات الإبداعية والثقافية”. مضيفاً أن الشركة “تستمدّ هذه الخطوات من توجّهات قيادتنا الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة العربية السعودية وجهة أولى في تصدير العديد من المنتجات ومن ضمنها “الإنتاجات الإبداعية والثقافية والفنية”، مؤكداً أن مجموعة جاهز تمتلك قدرات تقنية وهيمنة واسعة تسهّل الوصول إلى كل الشرائح والاهتمامات، إضافة إلى خطط هادفة لزيادة التوسّع في الأسواق المحلية والإقليمية.وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “مانجا العربية” تتبع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وتهدف إلى تصدير الثقافة والإبداع السعودي والعربي إلى العالم، من خلال إنتاجات إبداعية مستوحاة من ثقافة المجتمع وأصالة القيم السعودية والعربية، إضافة إلى إثراء المحتوى العربي لجذب الأسرة العربية نحو القراءة الترفيهية عبر المحتوى المترجم والمستوحى من أعمال عالمية أُنتِجَت في اليابان، حيث أصدرت “مانجا العربية” مجلّتين متخصّصتين في القصص المصوّرة العربية واليابانية، للصغار والشباب، وقد حققت إصداراتها نجاحات واسعة منذ انطلاقها حيث أصدرت أكثر من (65) عدداً كما نجحت في استقطاب وتمكين أكثر من 170 شابة وشاباً من المبدعين في الوطن العربي.