رئيس النصر يُوجِّه رسالة إلى الجماهير

وجَّه رئيس نادي النصر، إبراهيم المهيدب، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد التعادل في أولى مباريات الفريق الودية في معسكر البرتغال.
وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة النصر الودية أمام فريق لوليتانو البرتغالي، والتي أُقيمت ظهر اليوم الأحد.
وقال المهيدب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “اليوم أولى مباريات الفريق الودية، وبالتأكيد الهدف منها كشف الأخطاء ورفع المعدل اللياقي.. وبدون أي أهمية لنتيجة المباريات.. وبالتوفيق لنجومنا”.
وأوضح: “قريبًا يتم إكمال بعض العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني وستُعلن عبر حساب النادي.. أطمئن جمهور الشمس بيئة العمل في النادي هي الأفضل”.
واختتم رئيس النصر: “لا يوجد أي عمل بدون عقبات، والإدارة تعمل طوال الوقت لترتقي لتطلعاتكم”.
وتأخر النصر في النتيجة بهدف خلال الشوط الأول ونجح محمد مران في تعديل النتيجة وإدراك التعادل مع الدقيقة 52 من عمر الودية، مستغلاً تمريرة ساديو ماني. وفق “سبورت 24”.
ويخوض النصر 6 مباريات ودية خلال معسكر البرتغال قبل السفر لخوض معسكر آخر في إسبانيا.