كشف حساب البرازيلي هيلمان

استقر المدرب البرازيلي أودير هيلمان على البقاء في دوري روشن للمحترفين ولكن هذه المرة من بوابة “الرائد” بعدما كان قد قاد فريق “الرياض” في الموسم الماضي.
وأعلن نادي الرائد، الأحد، تعاقده رسميًا مع “هيلمان” لقيادة الفريق في الموسم الجديد، حيث سيبدأ المدرب البرازيلي عمله انطلاقًا من معسكر الفريق في كرواتيا.
بدأ هيلمان مسيرته التدريبية بعد اعتزاله في ناديه السابق إنترناسيونال البرازيلي مدربًا لفريق 17 عامًا في عام 2013 قبل أن يصبح مساعد المدير الفني للفريق الأول 2015.
وحقق هيلمان أولى إنجازاته على مستوى التدريب بعدما توج كـ “مساعد مدرب” بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث كان يعمل وقتها مساعدًا للمدرب روجيرو ميكالي لمنتخب البرازيل الأولمبي.
عاد هيلمان إلى إنترناسيونال مدربًا مؤقتًا في 2017 قبل أن يتم تثبيته مدربًا للفريق الذي قاده إلى نهائي كأس البرازيل 2019.
وبعد إقالته من تدريب إنتر تولى “هيلمان” تدريب فلومينينسي الذي قاده إلى نهائي بطولة كاريوكا عام 2020 قبل الخسارة أمام فلامنغو.
في عام 2020 حط هيلمان الرحال في المنطقة العربية وذلك من بوابة الوصل الإماراتي قبل أن يتم فسخ عقده بعد نهاية موسم 2021-2022 بعدما أنهى الفريق الدوري الإماراتي في المركز السادس. وفق “سبورت 24”.
عاد هيلمان إلى البرازيل مدربًا لفريق سانتوس عام 2022 الذي غادره في صيف 2023، ليعود إلى المنطقة العربية وهذه المرة من بوابة الرياض الذي قاده في 8 أكتوبر 2023 ليقوده للبقاء في دوري روشن.