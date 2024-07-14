النصر يتعادل في أولى ودياته التحضيرية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أولى مباريات النصر الودية في معسكر البرتغال أمام فريق لوليتانو، والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد.
وتأخر النصر في النتيجة بهدف خلال الشوط الأول ونجح محمد مران في تعديل النتيجة وإدراك التعادل مع الدقيقة 52 مع عمر الودية، مستغلاً تمريرة ساديو ماني.
ويخوض النصر 6 مباريات ودية خلال مسعكر البرتغال قبل السفر لخوض معسكر آخر في إسبانيا.
وبدأ البرتغالي لويس كاسترو المباراة بتشكيل مكون من: راغد النجار وسلطان الغنام وعبدالإله العمري وماجد قشيش ومحمد آل فتيل وعلي الحسن وعبدالله الخيبري وامي النجعي وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة ومشاري النمر. وفق “سبورت 24”.