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رياضة > الحارس كيربيسكي: الاتحاد يفاوضني
14/07/2024   4:35 م

الحارس كيربيسكي: الاتحاد يفاوضني

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قال بينتو كيربيسكي، حارس مرمى فريق أتليتكو بارانينسي البرازيلي لكرة أن نادي الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضمه في الصيف الجاري.

وأشار كيربيسكي عبر موقع “Tristes Futbol ” البرازيلي أن الاتحاد يرغب في ضمه خلال “الميركاتو” الصيفي الجاري، وأن عقده لازال ممتدًا مع ناديه حتى نهاية عام 2026.

وفي الوقت نفسه قال الموقع البرازيلي أن نادي أتلتيكو برانينسي سيشترط الحصول على 20 مليون يورو من أجل اطلاق سراح الحارس وبيعه لنادي الاتحاد. وفق “سبورت 24”.

وحافظ الحارس البرازيلي على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 33 مباراة بالموسم الماضي.

الحارس كيربيسكي: الاتحاد يفاوضني

رياضة
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