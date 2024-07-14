منافسة ثلاثية على خدمات معاذ فقيهي

دخلت 3 أندية في سباق من أجل الظفر بخدمات معاذ فقيهي ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان الهلال قد أعار معاذ فقيهي لصفوف نادي التعاون في الموسم المنقضي، حيث خاض اللاعب 27 مباراة بقميص “السكري”.
ووفقًا لوكيل اللاعبين مشعل السفاعي والذي أكد عبر “مساحة” بمنصة “إكس”، فالثلاثي الأهلي والاتحاد ونيوم يرغب في ضم معاذ فقيهي في “الميركاتو” الصيفي الجاري.
وكان صاحب الـ 22 عامًا قد خاض 5 مباريات فقط في صفوف الفريق الأول بنادي الهلال بعد تصعيده قبل إعارته إلى التعاون.
ويدرس الهلال عدة عروض احترافية تلقاها اللاعب سعود عبدالحميد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ترغب إدارة النادي لترميم مركز الظهير الأيمن تحسبًا للموافقة على رحيله للاحتراف. وفق “سبورت 24”.