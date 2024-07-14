نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > منافسة ثلاثية على خدمات معاذ فقيهي
14/07/2024   4:36 م

منافسة ثلاثية على خدمات معاذ فقيهي

+ = -
63

دخلت 3 أندية في سباق من أجل الظفر بخدمات معاذ فقيهي ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال قد أعار معاذ فقيهي لصفوف نادي التعاون في الموسم المنقضي، حيث خاض اللاعب 27 مباراة بقميص “السكري”.

ووفقًا لوكيل اللاعبين مشعل السفاعي والذي أكد عبر “مساحة” بمنصة “إكس”، فالثلاثي الأهلي والاتحاد ونيوم يرغب في ضم معاذ فقيهي في “الميركاتو” الصيفي الجاري.

وكان صاحب الـ 22 عامًا قد خاض 5 مباريات فقط في صفوف الفريق الأول بنادي الهلال بعد تصعيده قبل إعارته إلى التعاون.

ويدرس الهلال عدة عروض احترافية تلقاها اللاعب سعود عبدالحميد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ترغب إدارة النادي لترميم مركز الظهير الأيمن تحسبًا للموافقة على رحيله للاحتراف. وفق “سبورت 24”.

منافسة ثلاثية على خدمات معاذ فقيهي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885306865.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com