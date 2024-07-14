مسرح القادسية بمواصفات سينمائية عالية

انتهت أعمال تطوير مسرح نادي القادسية ليظهر بثوبه الجديد وتصميم بمواصفات سينمائية، بعد أن امتدت أعمال التطوير لمدة أربعة أشهر.
ومن مميزات المسرح الإضاءة الخشبية بعدد 12 كشاف led بقدرة 200 وات، مكبرات صوت جدارية احترافية عدد 6 (قدرة 150 – 200 وات)، وشاشة عرض رئيسية للمسرح حجم 2.88m * 5.7m وجهاز كنترولر كاميرا، وجهاز كنترولر اضاءة، وجهاز مونيتور كنترول كاميرا، وجهاز مكسر صوت عدد 4 رسيفر و 4 ميكرفون لاسلكي، وعدد 2 ميكرفون سلكي، ومضخم صوت لغرفة التحكم، وجهاز امبليفاير، وجهاز تحكم لنظام المسرح، وجهاز تحكم ومعالجة لشاشة المسرح. وفق “سبورت 24”.
ويأتي تطوير المسرح ليكون مواكباً مع مرحلة القادسية الجديدة و امتدادًا لعملية التجديد التي تشهدها مرافق النادي.