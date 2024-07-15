المملكة الـ9 عالمياً في إنتاجية الموظفين

أظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD تحسن ترتيب المملكة بواقع 11 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين لتحقق المركز العاشر عالمياً، في وقت تقدمت السعودية في عام 2024 مرتبتين في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف لتحقق المركز 9 عالمياً، طبقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية من “INSEAD”.
وبيّن تقرير “INSEAD” تقدم المملكة 3 مراتب في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة محققةً المركز الخامس عالميًا. كشفت عن ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، تحت شعار “مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية”، والذي يوافق الـ 15 من شهر يوليو من كل عام.
وأسهمت الوزارة في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، من خلال إنشاء المجالس القطاعية للمهارات التي تُعد إحدى مبادرات استراتيجية سوق العمل، حيث قامت بإطلاق وتفعيل 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بعضوية أكثر من 200 عضو وعشر وزارات قيادية؛ إضافة إلى إطلاقها مبادرة الحملة الوطنية للتدريب “وعد” التي تُشكّل مستهدفاتها النهائية توفير ما يُقارب 1.2 مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025م، إلى جانب مشروعي تخطيط المهن وبناء المعايير المهنية الوطنية.
وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنمية مهارات الشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تحتاجها سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعزيز دورهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل وزارة الاستثمار جهودها في تنمية مهارات الشباب وتطوير إبداعاتهم، بما يعزز قدرة المجتمع على التكيّف مع التحديات، ويفتح آفاقًا جديدة من الفرص في عصر الابتكار، وذلك من خلال حزمة المبادرات التطويرية والتمويلية والبرامج التدريبية والتأهيلية والدعم والخدمات التمكينية للمستفيدين من منظومــة الخدمــات الاجتماعيــة، إضافة إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة عبر برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية؛ لتحسين مهارات المرأة العاملة وإعدادها للمناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.
كما أطلقت “الموارد البشرية” مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب العمل للالتزام بتوفير فرص تدريب، وإصدار قرار وزاري بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنوياً، علاوةً على إطلاق ثلاث ملتقيات للمهارات والتدريب في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة إلى توفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكل المستفيدين من أبناء وبنات الوطن، انطلاقًا من توجهها نحو مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذبة.