حافلات ترددية لنقل الزوار إلى موسم جدة

منح موسم جدة فرصة نوعية لزواره بتوفير حافلات ترددية لنقلهم من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة إلى الفعاليات.
وتبدأ الرحلات من محافظات الليث والقنفذة والكامل والخرمة والطائف، بواقع 3 رحلات في كل محافظة، وتتسع الحافلة الواحدة لـ 50 راكبًا؛ وذلك بهدف تغطية الطلب المرتفع نظير تزايد أعداد زوار فعاليات موسم جدة، وسعيًا لتوفير كافة سُبل الراحة للزائر لفعاليات موسم جدة.
يشار إلى أن “موسم جدة 2024” يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية المميزة، ومنها منطقة “سيتي ووك” التي تضم مزيجًا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق.
ويهدف موسم جدة من خلال فعالياته إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار كافة مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية.
وفق “أخبار 24”.