6 مشروعات مياه وصرف بـ278 مليوناً في الجوف

شرع القطاع الشمالي لشركة المياه الوطنية في تنفيذ 6 مشروعات لخدمات المياه والصرف الصحي في أنحاء متفرقة بمنطقة الجوف، بكُلفة إجمالية تجاوزت 278 مليون ريال، وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وبدأت الشركة في 5 مشروعات مائية بالمنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 178 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت 569 ألف متر طولي، وتشييد 4 خزانات تشغيلية بسعة إجمالية بلغت 3,500 متر مكعب، كذلك تنفيذ محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت 46 ألف متر مكعب في اليوم.
وعلى صعيد الصرف الصحي باشرت المياه الوطنية تنفيذ خطوط وشبكات للصرف الصحي بمدينة سكاكا بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال، وبأطوال شبكات تجاوزت 114 ألف متر. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها، المتضمنة التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وخدماتها المقدمة للسكان، وفقًا لرؤية المملكة 2030.