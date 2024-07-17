جراحة تنهي معاناة مريضة مقعدة منذ 10 سنوات

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمنطقة الجوف، في إجراء عملية بالقدمين لإحدى المريضات بالمنطقة، والتي كانت تُعاني عدم القدرة على المشي منذ 10 سنوات. وبدوره كرّم نائب أمير المنطقة الأمير متعب بن مشعل بن عبدالعزيز، الفريق، لقاء هذا الإنجاز الطبي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير في مكتبه اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي لتجمّع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري والفريق الطبي.
وأعرب أمير منطقة الجوف عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة وكريم العناية والاهتمام البالغ بما يخدم المواطن والمقيم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية كافّة، مبينًا أن الإنجازات لن تتحقق إلا بتوفيق الله ثم بإخلاص أبناء الوطن. وفق “أخبار 24”.
وقدّم الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الشكر للأمير ونائبه على دعمهم المتواصل لما يرتقي بالخدمات الصحية في المنطقة.