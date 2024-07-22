معرض المدينة للكتاب ينطلق في 30 يوليو

ينطلق معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على أكثر من 200 جناح.
وتنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة المعرض برؤية متجددة وهوية مميزة تواكب أحدث مستجدات صناعة النشر، لتشكل امتداداً لنجاح النسختين السابقتين، وتؤكد أهمية المدينة المنورة الثقافية ومكانتها في المشهد الثقافي السعودي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، أنَّ المعرض يجسد الدعم المستمر وغير المحدود الذي يحظى به قطاع الثقافة من القيادة الرشيدة، ويعكس أهمية الثقافة الكبيرة للمدينة المنورة ودورها في تعزيز الحراك الثقافي.
وأوضح علوان أن المعرض أصبح فعالية سنوية منتظرة، وملتقى معرفياً يستقطب آلاف الزوار، مبيناً أن الهيئة حرصت على أن يقدم المعرض في نسخته الجديدة تجربة معرفية متكاملة وثرية للزوار من مختلف الأعمار، وأن يشكّل منصة ثقافية تشجع أفراد المجتمع كافة على الاهتمام بالقراءة وتسهم في إبراز مواهب الكتاب السعوديين واستقطاب الأدباء والناشرين في المملكة والعالم.
وتتوزع فعاليات المعرض وأنشطته على البرنامج الثقافي الثري والمتنوع في شتى مجالات المعرفة، بمشاركة أدباء ومتخصصين في مجالاتهم، الذين تتنوع مشاركاتهم بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية.
ويضم المعرض أحدث عناوين الكتب والإصدارات في المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية، التي تقدمها مئات دور النشر المحلية والعربية والعالمية، في حين يضم عددًا من الهيئات الثقافية والفكرية الحكومية والخاصة، كما تشارك المؤسسات المجتمعية المهتمة بالثقافة والجامعات لتسليط الضوء على جهودها وعرض أحدث مبادراتها. وفق “أخبار 24”.
ويتزامن معرض المدينة المنورة للكتاب مع العطلة الصيفية المدرسية، حيث يتيح للطلاب والطالبات فرصة اقتناء وقراءة عناوين الكتب والمطبوعات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم، كما يخصص مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية.
ويقدم المعرض برنامجا ثقافيا يحتوي على مجموعة من الفعاليات والأنشطة ، مثل: المحاضرات، وورش العمل، والندوات، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، بما يعزز المشهد الثقافي والأدبي، مما يسهم في جذب فئات جديدة لمعارض الكتاب.
ويمكن للزوار بدء التسجيل للحصول على تذاكر الدخول المجانية، وذلك عبر منصة اكتشف الثقافة.