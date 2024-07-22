صندوق بـ6.8 مليار للاستحواذ على برج جدة

وقعت شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية اتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال للاستحواذ على أطول برج في العالم و1.7 مليون متر مربع من الأراضي المجاورة له.
وأوضحت شركة المملكة القابضة في بيان على “تداول”، أن التحالف في الصندوق الجديد سيضم شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة ستمتلك ما نسبته 40% من الصندوق الجديد، ومن المتوقع إعلان الأثر المالي لهذه الاتفاقية بعد انتهاء شركة جدة الاقتصادية – شركة زميلة- من قياس الأثر المالي في سجلاتها المحاسبية. وفق “أخبار 24”.