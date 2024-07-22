النفط والذهب يصعدان بعد انسحاب بايدن

قفزت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم (الاثنين)، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر المقبل.
وصعدت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57% إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.52% إلى 80.55 دولار للبرميل.
ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو الجاري، والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.
من جهة أُخرى ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الاثنين)، مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.
وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2405.40 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2407.20 دولار.
وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه؛ مما يمهد الطريق أمام مرشح ديموقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وسجل الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي، وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مع توقع الأسواق بنسبة 97% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.إم.إي”.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.11 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 959.99 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1% إلى 916.18 دولار.