“المظالم” يُطلق نسخة مطورة من خدمة تبادل المذكرات

أطلق ديوان المظالم، الإصدار الجديد من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة مُعين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
وتضمن النسخة الحالية المطورة تلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها، وتسريع مرحلة الترافع في القضاء الإداري ما ينعكس على جودة المخرجات وتقليص أمد التقاضي.
ويُتيح الإصدار الجديد، إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّا، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والاطلاع على كل مذكرات الترافع مرتبة. وفق “أخبار 24”.
كما تُمكّن النسخة التي طَوَّرَها مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم، أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية من الاطلاع على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة مُعين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها، حيث حقق خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية.