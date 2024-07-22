الأخدود يُعلن تعاقده مع المدرب الكرواتي توماس

أعلن نادي الأخدود، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الكرواتي ستيبان توماس لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد 2024-2025.
وجاءت تلك الخطوة، بعد رحيل نور الدين زكري عن منصب المدير الفني لفريق الأخدود.
وبدأ ستيبان توماس مسيرته في التدريب عام 2014 مساعد مدرب لفريق غازي عنتاب التركي، واستمر مدربا مساعدا في عدد من الأندية التركية.
وفي عام 2019 ، تولى توماس قيادة فريق أنطاليا سبور في عام 2019، قبل أن يقود فريقي تشايكور ريزا وجوزتيبي، وأعقبه تدريب شيريف تيراسبول من مولدوفا. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن نادي أوسييك الكرواتي كان آخر محطات ستيبان التدريبية.