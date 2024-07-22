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رياضة > ريال مدريد يعلن إقامة حفل لتكريم ناتشو
22/07/2024   2:20 م

ريال مدريد يعلن إقامة حفل لتكريم ناتشو

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أعلن نادي ريال مدريد إقامة حفل وداعي لقائد الفريق السابق ناتشو فرنانديز بعد انتقاله إلى القادسية يوم الأربعاء المقبل.

وقبل أيام، أعلن نادي القادسية، تعاقده رسميًا مع الإسباني “ناتشو فيرنانديز” قائد ريال مدريد السابق.

ونشر نادي القادسية – الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين – تغريدة عبر حسابه على منصة X، أعلن من خلالها تعاقده رسميًا مع ناتشو.

كما تضمن مقطع الفيديو لحظة توقيع ناتشو بالإضافة إلى رسالة من المدافع الإسباني قال فيها بالإنجليزية: “القادسية .. أنا قادم”. وفق “سبورت 24”.

وشارك ناتشو في تحقيق المنتخب الإسباني بطولة يورو 2024، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.

وعاد القادسية لدوري المحترفين بعد التتويج بدوري الدرجة الأولى في الموسم المنقضي.

ريال مدريد يعلن إقامة حفل لتكريم ناتشو

رياضة
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