6.2 مليون عملية عبر “أبشر” في شهر

شهدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر يونيو الماضي، تنفيذ أكثر من 6.2 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار وذلك عَبْر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
وتجاوز عدد العمليات المنفذة في أبشر أفراد أكثر من 4,276,000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 109,456 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و38,920 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و35,933 عملية في خدمة بياناتي، و28,868 تعريفًا بفرد أسرة، و10,750 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و7,535 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,230 سجل أسرة، و2,342 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
وجرى في المديرية العامة للجوازات إصدار 529,019 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 245,928 إقامة، و191,964 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و45,119 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و20,331 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و8,291 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,287 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و3,852 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و2,045 عملية في خدمة تقرير مقيم، وإصدار 1,235 تفويض استقبال القادمات للعمل.
وبشأن الخدمات الخاصة بالأمن العام، فقد أنجزت المنصة 102,334 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و80,704 عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة، و67,495 طلبًا لإصدار تفويض القيادة، و56,768 تجديدًا لرخصة القيادة، و46,476 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و21,278 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و6,935 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6,104 عمليات في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و4,346 عملية في خدمات السلاح الناري، كما جرى من خلال المنصة أيضاً 155,407 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 73,517 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,644 استفسارًا عامًا عن البصمة.
وفي منصة “أبشر أعمال” تجاوزت العمليات المنفذة 1,997,000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,000,692 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و247,492 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و197,247 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 146,134 تأشيرة خروج وعودة، وتمت إضافة 67,328 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 49,205 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و35,384 عملية نقل خدمات، وإجراء 30,989 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و25,796 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 20,676 رخصة سير، وإصدار 16,257 شهادة خلو سوابق. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت العمليات 10,906 تفويضات في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و10,387 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و5,839 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 5,698 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و4,917 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و3,098 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و2,486 عملية تعديل مهنة، و2,464 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و2,459 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,356 عملية في الأسلحة الهوائية، و757 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.