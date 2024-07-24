النفط يعود للصعود والذهب يلمع

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، بعدما تراجعت عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 37 سنتا أو 0.5% إلى 81.38 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 38 سنتا بواقع 0.5% مسجلا 77.34 دولار للبرميل.
ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.
كانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس (الثلاثاء)، إذ أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو الماضي.
وعانت الأسعار أيضا استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى ضعف الطلب العالمي على الخام.
من جهة أُخرى صعدت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة. وفق “أخبار 24”.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلا 2416.62 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2417.10 دولار.
وتوقع غالبية الاقتصاديين في مسح لـ”رويترز” أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ زادت الفضة 0.2% مسجلة 29.28 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 945.73 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولار للأوقية.