تراجع طفيف لـ”تاسي” بتداولات 5.7 مليار

واصل مؤشر السوق تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أنهى جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع بشكل طفيف ليغلق عند 12101 نقطة (- 4 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.
وأنهت أسهم بنك الرياض، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والمتقدمة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح ما بين 1 و3%، فيما تراجع سهم أرامكو بأقل من 1% عند 28.00 ريال.وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تصدر سهم المملكة ارتفاعات اليوم بنسبة 9% عند 8.53 ريال، فيما صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 84.40 ريال.
كما ارتفعت أسهم بنك الجزيرة، وبترورابغ، والتعاونية، والصناعات الكهربائية بنسب تتراوح ما بين 1 و4%.
في السياق ذاته، أغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 173.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26337.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.