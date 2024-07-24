“منتجو الدواجن”: حظر الاستيراد من البرازيل لن يؤثر بالسوق

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية، أن تأثير الحظر المؤقت على استيراد منتجات الدواجن من البرازيل بسبب تفشي مرض النيوكاسل، لن يكون كبيرًا، سواءً على مستوى السوق السعودي أو الأسعار.
وأوضح رئيس اللجنة محمد الشايع، أن المملكة تعتمد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق من الدواجن، سواءً الطازجة أو المجمدة، مشيرًا إلى أن الدجاج المستورد يغطي النسبة المتبقية، والبالغة 30%، ويتم استيرادها من عدة دول.
وأضاف أن هناك مصادر بديلة جاهزة لتلبية احتياجات السوق من منتجات الدواجن في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بما يضمن توافر المنتجات وعدم انقطاعها عن السوق، منوهًا بتنوع مصادر الاستيراد، بما يعزز من مرونة واستدامة سوق الدواجن بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
وشدد على التزام الشركات المحلية بمواصلة تطوير قطاع الدواجن المحلية، وتعزيز قدراته لضمان استدامة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ما يشهده القطاع من نمو، والذي عزاه إلى دعم الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ظل توجهات رؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.