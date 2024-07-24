44 ملياراً مبيعات التجارة الإلكترونية في 3 أشهر

قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى”، 22% كنسبة نمو سنوي وبزيادة بلغت نحو 7.890.411 مليار ريال لتبلغ مستوى 44.422.575 مليار ريال في الربع الأول 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت تبلغ 36,532,164 مليار ريال.
ووصل عدد العمليات المُنفذة إلى 263,242,173 عملية لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق؛ وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة من البنك المركزي السعودي.
وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نمواً ربعياً تُقدر نسبته بـ 10%، وبزيادة بلغت نحو 3,893,400 مليار ريال، مقارنة بمستوى 40,529,175 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023.
كما حققت المبيعات نمواً شهرياً بـ 9.2% وبزيادة بلغت نحو 1,366,426 مليار ريال، لتبلغ مستوى 16,216,349 مليار ريال في شهر مايو، مقارنة بمستوياتها البالغة 14,849,923 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024. وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 91,868,518 عملية.
يشار إلى أن المبيعات سجلت نمواً منذ بداية العام الجاري بنسبة 12.4% وبزيادة بلغت نحو 1,789,863 مليار ريال حيث كانت عند مستوى 14,426,486 مليار ريال في شهر يناير.
يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.
وفق “أخبار 24”.