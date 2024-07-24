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جديد المحليات > ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بحريملاء 340%
25/07/2024   2:03 ص

ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بحريملاء 340%

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ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية في مركز دقلة بحريملاء هذا الأسبوع بنسبة 340% مقارنة مع بداية الشهر، حيث وصل متوسط سعر بيع الأراضي الزراعية في دقلة لـ260 للمتر مقابل 59 و60 ريالاً للمتر بداية الشهر.

وكنا شهدنا منذ أكثر من شهر تسويق مكثف للأراضي الزراعية في مركز دقلة بحريملاء بمساحات لا تقل عن 10 آلاف متر وبأسعار تبدأ من 58 ريالاً للمتر.

وبحسب بيانات البورصة العقارية تم خلال شهر تنفيذ 926 صفقة عقارية في دقلة بحريملاء، تجاوزت مساحتها 14.6 مليون متر مربع، بقيمة تخطت 1.24 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة دقلة، تقع في محافظة حريملاء، التابعة لمنطقة الرياض، وتبعد دقلة عن محافظة حريملاء بمسافة تقارب 30 كم.

ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بحريملاء 340%

جديد المحليات
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