الخريف يبحث في البرازيل توطين صناعة الطيران

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة “إمبراير” البرازيلية الرائدة في صناعة الطيران، ديماس توملين، تعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتوطينه في المملكة.
وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون بين المملكة و”إمبراير” في مجال صناعة الطيران، والاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتجميعها وصيانتها، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تنويع اقتصادها وتطوير صناعات جديدة ومتقدمة.
وتضمنت جولة الخريف زيارة المنشآت التابعة للشركة، حيث يتم في تلك المنشآت تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، والطائرات العمودية والكهربائية، إلى جانب مركز الأبحاث والهندسة.
وتأسست شركة “إمبراير” عام 1969م، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك التصميم والتصنيع والصيانة، وتعمل في الأسواق عبر الأمريكتين، وأفريقيا، وآسيا، وأيضاً أوروبا، وسلّمت في هذا الإطار أكثر من 8 آلاف طائرة لقطاعات الطيران التجاري.
وبدأ العمل بين المملكة والشركة خلال منتدى الطيران السعودي البرازيلي في عام 2023م، وفي مايو 2024، وقّعت “إمبراير” والمركز الوطني للتنمية الصناعية NIDC، ومجموعة AHQ، مذكرة تفاهم لتعزيز النظام البيئي للطيران في المملكة، مع التركيز على اعتماد طائرات Embraer، والتعاون التكنولوجي، وتطوير سلسلة الإمداد، وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030، وتتضمن تقييم عائلة E21 لمشروع شركة طيران إقليمي جديد. وفق “أخبار 24”.
وكان الخريف بحث خلال زيارته إلى البرازيل أيضا، فرص الشراكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات وصولاً إلى توطين تلك الصناعة.