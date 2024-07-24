فيديكس تعيّن عبدالرحمن المبارك مديراً للعمليات في المملكة

أعلنت فيدرال إكسبريس كوربريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن تعيين عبدالرحمن المبارك مديراً عاماً للعمليات في المملكة العربية السعودية. ويتولى عبدالرحمن مهام منصبه الإقليمي في الشرق الأوسط انطلاقاً من العاصمة الرياض، وسيكون مسؤولاً عن التوجّه الاستراتيجي للشركة وعملياتها في المملكة ومصر والأردن.
وانضم عبدالرحمن إلى فيديكس حاملاً معه خبرة في القطاعين العام والخاص في المملكة تزيد على 15 عاماً، حيث عمل في مجالات الامتثال التنظيمي وتطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية. وسبق له أن لعب دوراً محورياً في إنشاء عدد من قرى الشحن في مطارات المملكة، كما تمكّن من استقطاب استثمارات داخلية واسعة، فضلاً عن تأسيس إحدى شركات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد السعودية.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات فيديكس في الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً تؤكد على وجود فرص تجارية وتوسعية كبيرة يمكن للشركات الاستفادة منها. وسيلعب عبد الرحمن دوراً أساسياً في فتح آفاق هذه الفرص لعملائنا من خلال خبرته الواسعة في قطاع الخدمات اللوجستية. وبما أنه يشغل منصب المدير العام، سيتولى قيادة مهام الإستراتيجية والتخطيط لعملياتنا المتطورة باستمرار في الأسواق الرئيسية، كما سيقدم الدعم للعملاء لمساعدتهم على تسريع نموهم من خلال تعزيز إمكانات وصولهم إلى الأسواق العالمية”.