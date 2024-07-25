النصر يكشف عن ثاني ودياته في إسبانيا

أعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن مواجهة نادٍ إسباني، في مباراة ودية، في ختام استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وقال النصر، عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي “إكس”، إنه سيواجه فريق غرناطة يوم 4 أغسطس المقبل، في أولى مباراتيه الوديتين في إسبانيا.
وكان النصر قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيواجه أيضًا فريق ألميريا الإسباني يوم 8 أغسطس المقبل.
وستكون مواجهة ألميريا هي آخر مباراة تجريبية للنصر، الذي يُعسكِر حاليًّا في البرتغال، قبل مواجهة التعاون، في 14 أغسطس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يخوض النصر أهم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة بورتو في ودية مرتقبة الأسبوع المقبل.