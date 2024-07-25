قبل موقعة إشبيلية.. ديابي يشارك في تدريبات الاتحاد

شارك اللاعب الجديد لفريق الاتحاد، النجم الفرنسي موسى ديابي، في تدريبات فريقه الصباحية، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه أمس الأربعاء.
ويغادر الاتحاد اليوم الخميس، معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية متوجها إلى مدينة إشبيلية استعداداً لمواجهة إشبيلية الودية يوم غد الجمعة على كأس أنطونيو بويرتا.
وأدى الاتحاد تدريبه الأخير في أليكانتي صباحاً قبل المغادرة، وشارك اللاعب الجديد موسى ديابي بصورة طبيعية مع فريقه الجديد.
ويتابع الجهاز الفني للاتحاد بقيادة لوران بلان مع قسم الأداء البدني نتائج التقارير اليومية لكل لاعب لقياس مدى التقدم في الجانب اللياقي خلال المرحلة الحالية من التحضير.وفق “سبورت 24”.
ويستهل الاتحاد مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الخلود في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل.