حارس بالدوري الإنجليزي يقترب من دوري روشن

يسعى مجلس إدارة نادي الاتفاق، لحسم صفقة التعاقد مع حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقاً للمتخصص في سوق الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر “إكس”، فإن الاتفاق يسعى لضم ماريك روداك، الذي انتهى تعاقده مع فولهام في الميركاتو الصيفي.
وأشار رومانو إلى أن الاتفاق دخل في مفاوضات جادة مع الحارس السلوفاكي، وأصبحت الصفقة قريبة للغاية.
وانتهى عقد الحارس السلوفاكي مع نادي فولهام الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده مع ناديه.
ولعب روداك، صاحب الـ27 عاماً، في صفوف فولهام لمدة 5 مواسم، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 93 مباراة بكل البطولات، تلقت شباكه 91 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة.وفق “سبورت 24”.