حمدالله يلتحق بمعسكر الشباب في إسبانيا

التحق لاعب الشباب، النجم المغربي عبدالرزاق حمدلله، بمعسكر فريقه الجديد، مساء اليوم الخميس، في تينيريفي الإسبانية.
وقبل أيام، أعلن نادي الشباب رسمياً ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قادماً من الاتحاد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
ونجح الشباب في تدعيم خط هجومه للموسم الكروي الجديد بالحصول على خدمات عبدالرزاق حمدالله، الذي سبق له تمثيل كل من النصر والاتحاد.
ولم يكشف الشباب عن مدة التعاقد مع حمدالله، حيث اكتفى حساب النادي الرسمي عبر “إكس” بإعلان إتمام الصفقة من خلال مقطع فيديو وعبارة “عودة الهداف المغربي للعاصمة عبر كبيرها”. وفق “سبورت 24”.
ويُعتبر حمدالله الهداف التاريخي الثاني لدوري المحترفين السعودي برصيد 129 هدفًا سجلها خلال مشواره بقميصي النصر والاتحاد، ويفصله تسجيل 16 هدفًا من أجل تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم عمر السومة.