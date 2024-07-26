روما يجدد اهتمامه بسعود عبدالحميد

جدد مسؤولو نادي روما الإيطالي رغبتهم في التعاقد مع سعود عبدالحميد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحفي “رودي غاليتي” عبر حسابه بمنصة “إكس”، فإن روما ما زال يضغط على إدارة الهلال من أجل الحصول على خدمات سعود عبدالحميد.
وارتبط اسم سعود عبدالحميد بعدة أندية أوروبية خلال الشهور الماضية منها روما وتولوز وأستون فيلا.
وينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الهلال بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، في ظل ترقب أنصار النادي تجديد العقد ، صاحب الـ 25 ، والذي سبق له تمثيل فريق الاتحاد، ساهم في 23 هدفًا مع الهلال منذ قدومه في 2022. وفق “سبورت 24”.