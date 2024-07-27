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جديد المحليات > متسابقو أولمبياد الكيمياء ينهون الاختبارات
27/07/2024   10:44 ص

متسابقو أولمبياد الكيمياء ينهون الاختبارات

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أنهى 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة، اختبارات المرحلة الثانية والأخيرة من منافسات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، بإجرائهم للاختبار النظري.

واستمر الاختبار النظري الكتابي الخاص بالأولمبياد لمدة 5 ساعات، في قاعات جامعة الملك سعود، بإشراف من 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.

وأجرى الطلبة المتنافسون الاختبار العملي المعملي يوم الأربعاء الماضي، ويعد الاختباران جزءًا أساسيًا من المنافسة الدولية التي تهدف لتعزيز سبل الاتصالات الدولية في مجال الكيمياء، وتحفيز الطلاب على تقديم حلول إبداعية للمسائل الكيميائية.

ويتنافس الطلبة على ميداليات وجوائز هذا الحدث العالمي الكبير، ومن المقرر أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات في آخر اجتماع ينعقد مساء يوم 28 يوليو الجاري.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن “موهبة” تنظم هذا الحدث العالمي الهام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بالعاصمة الرياض.

متسابقو أولمبياد الكيمياء ينهون الاختبارات

جديد المحليات
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