عطل عالمي بخدمات “أبل” السحابية

شهدت خدمة “iCloud Private Relay” السحابية التابعة لشركة “أبل” الأمريكية، انقطاعات أثرت على الأسواق الرئيسية حول العالم؛ مما أدى إلى تقييد المستخدمين من الوصول إلى خدمات الويب والتطبيقات التي تستخدم اتصال الإنترنت.
وتساعد الخدمة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، في حماية مستخدمي الخدمات السحابية الخاصة بالشركة من المتتبعين عبر الإنترنت، حيث أبلغ المستخدمون عن تعطلها في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والولايات المتحدة.
وتقوم أيضاً بتشفير حركة المرور عبر أجهزة العملاء، حيث ترسل خدمة DNS طلبات باستخدام مرحلتين منفصلتين للإنترنت، لتقييد متتبعي الويب ومقدمي خدمات الإنترنت؛ لتحديد ملفات تعريف المستخدمين، من خلال الجمع بين عناوين IP وموقعهم ونشاط التصفح.وفق “أخبار 24”.
وتعمل تلك الانقطاعات على تقييد المستخدمين من الوصول إلى الويب عبر متصفح “Safari “وعدد من التطبيقات المثبتة على الأجهزة، حيث علّقت الشركة عبر مدونتها الرسمية بأن الخدمة قد تكون بطيئة أو غير متاحة لدى بعض المستخدمين.