واشنطن تستعين بـ “أبل” لإدارة مخاطر “الذكاء”

كشفت الإدارة الأمريكية ممثلةً في البيت الأبيض، عن توقيع اتفاقية إلزامية طوعية مع شركة “أبل” للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره.
وانضمّت الشركة الأمريكية بتوقيعها على هذه الاتفاقية، لمجموعة من كبرى الشركات التي تم إدراجها بخطة واشنطن المتعلقة بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها شركة “غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”أدوبي”، و”إنفيديا”، و”أوبن إيه.آي” المنتجة لنماذج “شات جي بي تي” الشهيرة، والتزمت جميعها بضمان عدم استخدام التقنية لأغراض مدمرة.
بدورها، أفادت الوكالات الفيدرالية أنها أكملت جميع الإجراءات التي تبلغ مدتها 270 يومًا لتنفيذ الخطة في الموعد المحدد، وذلك بعد إكمالها لكل مهمة أخرى مطلوبة محرزةً تقدمًا في أعمال أخرى موجهة لفترات زمنية أطول، وذلك وفقاً للأمر التنفيذي الموجّه لـ 15 شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.وفق “أخبار 24”.
كما أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي (AISI)، إرشادات تقنية جديدة للتعليق العام لمطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين في إدارة تقييم إساءة استخدام نماذج الأساس ذات الاستخدام المزدوج، موصياً بنشر الأطر النهائية بشأن إدارة المخاطر، وتطوير أنظمة ونماذج الأساس ذات الاستخدام المزدوج بشكل آمن.