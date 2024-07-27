رفض طرح دواء شهير لعلاج الزهايمر بأوروبا

رفضت وكالة الأدوية الأوروبية طرح دواء لداء الزهايمر في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي للمرضى، إذ اعتبرت أن هذا العقار المرتقب غير آمِن.
ورأت الوكالة أن النتائج التي يحققها الدواء المطروح باسم “ليكيمبي” (Leqembi) والمُجاز في الولايات المتحدة “غير متوازنة مع خطر الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة به”، وأبرزها احتمال حصول نزف في أدمغة المرضى.
وتوقع الخبراء خيبة أمل لدى عدد كبير من المرضى من هذا الرأي الذي تأخذ به عادة المفوضية الأوروبية صاحبة القرار النهائي.
من جانبها، أكدت شركة الصناعات الدوائية اليابانية “إيساي” (Eisai) التي ابتكرت “ليكيمبي” بالتعاون مع الأمريكية “بايوجين” (Biogen) أنها ستتقدم بطلب لإعادة النظر في رأي وكالة الأدوية الأوروبية، معربةً عن خيبة أمل شديدة.
ونقل بيان عن المديرة السريرية في “إيساي” لين كرايمر قولها إن ثمة حاجة كبيرة لا تتم تلبيتها لخيارات علاجية جديدة ومبتكرة تستهدف السبب الكامن وراء تطور المرض.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت في مايو 2023 لعقار “ليكيمبي” الذي يشكل ليكانيماب مكوّنه للمرضى الذين لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض، ويُباع الدواء أيضاً في اليابان والصين.وفق “أخبار 24”.
وفشل الباحثون طوال عقود في إحراز تقدّم فعلي في محاربة مرض الزهايمر الذي يصيب عشرات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم، ويعاني نحو ثمانية ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال الخرف، ويمثل مرض الزهايمر أكثر من نصف هذه الحالات.