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27/07/2024   10:45 ص

4 وفيات بفيروس “هانتا” في أمريكا

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دعت السلطات الأمريكية بشكل عاجل لتوخي الحذر من “فيروس هانتا”؛ وذلك بعد تسببه في وفاة أربعة أشخاص عقب انتقاله من الفئران إلى البشر.

ويعرف هانتا بأنه مرض تنفسي شديد ومميت في بعض الأحيان يتفشى بين الفئران وينتقل إلى البشر في حال ملامسة القوارض أو مواد تحتوي على بول الحيوانات أو لعابها أو برازها.

وأصيبت سبع حالات مؤكدة بالفيروس في ولاية أريزونا، توفيت ثلاثة منها، إضافة لإصابة حالتين في كاليفورنيا، ووفاة واحدة، منذ مطلع العام الجاري، فيما تشمل الأعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات التي تجعل التنفس صعباً سريعاً.

وينصح للوقاية منه بمنع دخول القوارض إلى المنازل عن طريق إغلاق الثقوب واستخدام مصائد للفئران وتنظيف الأماكن المحتمل أن تكون ملوثة، مثل رش فضلات القوارض بمطهرات وإغلاق الأعشاش، إضافة لتجنب ملامسة المواد التي تحتوي على بول القوارض أو لعابها أو برازها.وفق “أخبار 24”.

ويذكر أن فيروس “هانتا” ظهر لأول مرة في عام 1993 في قبيلة نافاجو المقيمة على حدود أريزونا ونيو مكسيكو، كما تسبب في وفاة حوالي 80% من السكان وآخر ظهور له كان في عام 2016 بتسجيل حالة في مقاطعة كوكونينو.

4 وفيات بفيروس “هانتا” في أمريكا

طب وتداوي
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