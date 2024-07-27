حمدالله يوجه رسالة لجماهير الشباب

وجه لاعب الشباب، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة لجماهير ناديه الجديد، بعد أيام من انضمامه رسميا للفريق قادما من الاتحاد.
وقال حمدالله عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للشباب عبر منصة إكس: “انضممت لنادي كبير وله تاريخ عريق”.
وأضاف: “اعتقد ان هذا هو المكان المُناسب لعبدالرزاق حمدالله من اجل كتابة تاريخ جديد في كرة القدم، وان شاء الله اكون عند حسن ظن جماهير الشباب”.
وقبل ساعات، خاض عبدالرزاق حمدالله، المنضم حديثًا لصفوف الشباب، أول تدريب له مع الفريق، خلال معسكر إسبانيا.
وكان المغربي حمدالله لاعب الاتحاد السابق قد التحق بمعسكر الشباب في إسبانيا أمس الخميس.
ويفصل مهاجم النصر والاتحاد السابق تسجيل 16 هدفًا في دوري المحترفين السعودي حتى يصبح الهداف التاريخي للمسابقة. وفق “سبورت 24”.