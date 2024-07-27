الأكلات الشعبية تستقطب زوار “بيت حائل”

استقطبت العروض المتنوعة في بيت حائل بنسخته الثالثة “البيت بيتكم يا بعد حيي”، بمنتزه أجا بارك، عشاق الأكلات الشعبية التي تعد جزءا من الموروث السعودي من السياح والزوار من أهالي المنطقة وخارجها.
وأوضح يوسف السبيعي أحد بائعي الأكلات الشعبية في المهرجان والذي بلغ عدد مشاركاته قرابة الـ 13 موسما، أن ما يميز الأكلات الشعبية التي لاقت إقبالا كبيرا بين حضور المهرجان هو البهارات بأشكالها وأنواعها وخلطاتها التي تحتاج إلى خبرة كبيرة لإتقان توازن تقديم كل نوع مع كل وجبة تناسبها لتعطي النكهة الطيبة والرائحة الزكية.
وأضاف “السبيعي” أن كبار السن يفضلون المرقوق والمطازيز والهريس والحنيني، فيما يفضل الشباب والنساء القرصان والجريش بأنواعه والأرز الحائلي، وأكد أن مشاركاته المتتالية في المهرجانات أكسبته الخبرة والمقدرة على الإبداع في صناعة الأكلات الشعبية.
ودعا إلى المحافظة على التراث والموروث الشعبي وحمايته، وغرس مفهوم الموروث الشعبي السعودي وثرائه وقيمته لدى الشباب، وأكمل بأن الأكلات الشعبية في المملكة على درجة عالية من التميز والتفرد، كما أصبحت طابعاً غذائياً للمجتمع مهما اختلفت الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.
وفق “أخبار 24”.