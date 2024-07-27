سحابة صيفية في سماء 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة اليوم (السبت) تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.
وأوضح المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
كما حذر المركز من استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.وفق “أخبار 24”.