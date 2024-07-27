تعاون سعودي ألماني لتطوير التنقل الجوي المتقدم

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تعاون مع شركة “ليليوم” الألمانية الرائدة في تصنيع الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VOTL)، بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة.
وتعزز هذه المذكرة التي جرى توقيعها على هامش فعاليات معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024 بالمملكة المتحدة، تعاون الهيئة مع الشركات العالمية، لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم بالمملكة، وتأتي بالتزامن مع جهود الهيئة لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نمو هذا النوع من التنقل، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وحماية المسافرين.
كما وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية SANS مع شركة مراقبة الحركة الجوية البريطانية NATS ، اتفاقية إطارية لتعزيز سعة المطارات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية السعودية للطيران المدني وجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجامعة كرانفيلد التي تهدف إلى تطوير أبحاث علوم الطيران بين الجانبين وتبادل الخبرات بين المختصين.
واختتم وفد العامة للطيران المدني زيارته للمملكة المتحدة، وذلك على هامش فعاليات معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م، الذي أُقيم خلال الفترة 22 – 26 يوليو الجاري في مطار فارنبورو بالمملكة المتحدة.
واستعرض الوفد برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج الفرص الاستثمارية التي تمكّنها الإستراتيجية الوطنية للطيران وحجم التطورات التي تقودها الهيئة في المنظومة؛ بهدف تمكين النمو والابتكار في صناعة الطيران. وفق “أخبار 24”.
كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني، حيث تناول الاجتماع سُبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومناقشة سُبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كِلا البلدين.