نظام إلكتروني جديد لتداول التمور بالأسواق

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور، نظام الأسواق الموسمية الإلكتروني الإلزامي الجديد لضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح المركز أن النظام الجديد يتيح إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق “مزود خدمة التسويق”، بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق المملكة.
وأضاف أن النظام الذي يُشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور، يوفر أيضاً إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.
ولفت إلى أنه يستهدف المزارعين والمسوقين “مزودي خدمة التسويق” والمشترين، كما يقدم النظام عدة مزايا منها، تحسين أساليب البيع وتعزيز الطرق البيعية الجيدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف، وإنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أهمية التسجيل في النظام، حيث لن يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية، إلا بعد التسجيل، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى المحلي والدولي.
وتحظى المملكة اليوم بأكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويًا، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم.