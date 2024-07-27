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رياضة > مهاجم بشكتاش يقترب من دوري روشن
27/07/2024   6:54 م

مهاجم بشكتاش يقترب من دوري روشن

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد لاعبي بشكتاش التركي من الانتقال لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل 2024-2025.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” ، أن صندوق الاستثمار أدرج سميح كيليتشوي، مهاجم بشكتاش، ضمن القائمة التي يستهدفها في الميركاتو الصيفي.

وأضاف، أن لاعب بشكتاش في حال انتقاله لدوري روشن سيرتبط بأحد الأندية بعقد يمتد حتى 2028.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن إلى 10 بدلاً من 8، بشرط قيد اثنين تحت 20 عاما ضمن القائمة. وفق “أخبار 24”.

مهاجم بشكتاش يقترب من دوري روشن

رياضة
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