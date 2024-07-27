القصاص من مواطن قتل مواطنين وأخت أحدهما

نفذذت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة، لقتله مواطنين وأخت أحدهما في منطقة عسير.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي أقدم على قتل كل من سعييد بن محمد بن سعييد الجنيبي البيشي، وأخته / سعدي، و / مسفر بن محمد بن هدبان العطاوين الأكلبي – سعوديي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي – سعودي الجنسية – يوم السبت بتاريخ 21 / 1 / 1446هـ الموافق 27 / 7 / 2024م بمنطقة عسير. وفق “أخبار 24”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.