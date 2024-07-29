نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حارس فالنسيا يدخل دائرة اهتمام أندية روشن
29/07/2024   4:34 م

حارس فالنسيا يدخل دائرة اهتمام أندية روشن

+ = -
42

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول حارس مرمى فالنسيا الإسباني، الدولي الجورجي مامارداشفيلي، دائرة اهتمام أحد الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “Relevo”، أن أحد أندية الدوري السعودي والدوري الإنجليزي يستهدف حارس مرمى فالنسيا.

وأوضحت، أن النادي السعودي المدعوم من صندوق الاستثمارات على استعداد لمنحه كل ما يطلبه، ومنح النادي الإسباني مبلغًا ما بين 30 إلى 35 مليون دولار. وفق “سبورت 24”.

وأشارت إلى أن صاحب الـ 23 أمامه 3 خيارات إما الانتقال للدوري السعودي، أو الدوري الإنجليزي أو البقاء في ناديه.

وكان فالنسيا قد تعاقد مع مامارداشفيلي في 2021، قادمًا من دينامو تبليسي، ويلعب لمنتخب جورجيا منذ 2021.

حارس فالنسيا يدخل دائرة اهتمام أندية روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308703.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com