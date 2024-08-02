الفتح يستأنف تدريباتة بعد إجازة ليوم واحد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفتح تدريباته، بعد الاجازة التى منحها المدير الفني “سلافن بيليتش” لمدة يوم واحد أمس الأربعاء، عقب خوض مواجهته الثالثة ضد فريق لوكوموتيفا الكرواتى، والتى انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، خلال مُعسكر سلوفينيا الإعدادي.
وميدانياً، عمد ” بيليتش” إلى إقامة تدريبات لياقية وفنية للاعبين، بدأت بالإحماء ثم تدريبات لياقية للاعبي الفريق، واختتمت بالتدريبات الفنية.
فيما قسّم الجهاز الفني لاعبي الفريق لمجموعتين أقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلث المعلب شهدت حماساً كبيراً بين لاعبي الفريق. وفق “سبورت 24”.