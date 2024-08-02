نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الشباب يخسر أمام لاس بالماس ودياً
02/08/2024   10:21 م

الشباب يخسر أمام لاس بالماس ودياً

+ = -
61

خسر فريق الكرة الأول بنادي الشباب مباراته الودية التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة ضد نظيره لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، في إطار المعسكر التحضيري للفريق في إسبانيا.

وتقدم لاس بالماس الإسباني بهدفين وتمكن البلجيكي يانيك كاراسكو من تقليص النتيجة في الشوط الثاني بتسجيل هدف للشباب.

وشهدت المباراة على الظهور الأول للمهاجم عبدالرزاق حمدالله المنضم حديثًا لصفوف الشباب قادمًا من الاتحاد.

ويواصل الشباب استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث سيستهل مشواره في دوري روشن 2024-2025 بمواجهة الاتفاق في الرياض.وفق “سبورت 24”.

الشباب يخسر أمام لاس بالماس ودياً

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309177.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com