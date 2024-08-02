هداف الأهلي المصري على طاولة أندية روشن

أصبح الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، محط أنظار عدد من أندية دوري روشن السعودي، للظفر بخدماته في “الميركاتو” الصيفي الجاري.
وحسبما ذكرت صحيفة “تيبسبلاديت” الدنماركية، فإن عدداً من أندية دوري روشن قامت بالاستفسار عن إمكانية ضم وسام أبو علي من إدارة الأهلي المصري.
وسجل وسام أبو علي 15 هدفًا اعتلى بها قائمة هدافي الدوري المصري موسم 2023-2024 منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي.
ولفت وسام أبو علي الأنظار بشدة إليه نظير تألقه مع الأهلي المصري منذ قدومه وقيادته للفريق لتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في يونيو الماضي والاقتراب بشدة من عناق لقب الدوري المصري.وفق “سبورت 24”.
كما أشارت الصحيفة الدنماركية إلى أن هناك أندية أوروبية أيضًا أيدت اهتمامها بضم اللاعب بعدما أظهر قدرات تهديفية مذهلة بقميص الفريق المصري.
بقي أن نذكر أن الأهلي المصري قد أعار لاعبه المالي أليو ديانج لصفوف الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.