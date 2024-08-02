الكشف عن طاقم الهلال الجديد

أعلنت “بوما” إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، عن إطلاق مجموعة الأطقم الجديدة لنادي الهلال الموسم 2024-2025، وذلك في إطار شراكتها المستمرة مع النادي، حيث تشمل المجموعة طقماً أساسياً وطقماً احتياطياً، إضافة إلى طقم ثالث سيتم الإعلان عنه خلال شهر أغسطس الجاري.
وتتميز هذه الأطقم بتصاميم فريدة تعكس إرث النادي وتستوحي جمالها من المناظر الطبيعية الفريدة للمملكة العربية السعودية، حيث سيرتدي لاعبو الهلال الأطقم الجديدة المقدمة من بوما، ويتفرد الطقم الأساسي بثلاث درجات من اللون الأزرق بهدف تعزيز الشعور بالانتماء بين اللاعبين والجماهير، فيما يشمل الطقم الاحتياطي تفاصيل اللون الأزرق المميز، مع إضافة لون رمادي يرمز إلى المناظر الطبيعية في المملكة
العربية السعودية. وتأتي أطقم نادي الهلال الجديدة بتكنولوجيا رياضية متقدمة، مصممة لتحقيق الأداء الأمثل على الملعب. حيث يتميز الطقم الأساسي للاعبين بتقنية ULTRAWEAVE” الفائقة من بوما التي توفر راحة أكبر في الحركة.فيما يضم القميص تقنية DRYCELL الطاردة للعرق.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأستاذ فهد بن سعد بن نافل: “تستمر شراكتنا مع بوما في تقديم مبادرات رائعة ومبتكرة، حيث تعمل معاً على تعزيز الثقافة الرياضية في المملكة، ونضع الهلال في مقدمة هذه الجهود، وتعد بوما دائماً شريكاً موثوقاً به تسهم في دعم وتطوير الرياضة وكرة القدم في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة التعاون مع علامة تجارية عالمية تجسد الإلهام والابتكار والإبداع في كل قطعة تصنع خصيصًا للاعبينا وجماهيرنا”.وفق “سبورت 24”.
وفي هذا السياق، عبر تائر سيس، المدير الإداري لبوما الشرق الأوسط، قائلاً: شراكتنا مع نادي الهلال تمثل فرصة رائعة للتعاون والابتكار، ونحن فخورون بإطلاق هذه الأطقم الجديدة التي تعكس التزام بوما بالمضي قدماً في عالم الرياضة بالتعاون مع هذا النادي العريق في سوق يزدهر بالشغف للرياضة والفخر الوطني. ونتطلع بحماس إلى ما ستحمله الأيام القادمة من إنجازات ناتجة عن هذا التعاون المثمر”.
هذا وستتوفر الأطقم الجديدة لنادي الهلال في متاجر بوما الموقع الإلكتروني PUMA.com، متجر الهلال تطبيق “بلو ستور” ومتاجر أخرى.