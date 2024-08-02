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رياضة > البريك يواصل التأهيل في مقر الهلال
02/08/2024   10:21 م

البريك يواصل التأهيل في مقر الهلال

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واصل لاعب الهلال محمد البريك، مساء اليوم الجمعة، التأهيل في مقر ناديه بالعاصمة الرياض، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفي سياق آخر، أعلنت “بوما” إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، عن إطلاق مجموعة الأطقم الجديدة لنادي الهلال الموسم 2024-2025، وذلك في إطار شراكتها المستمرة مع النادي، حيث تشمل المجموعة طقماً أساسياً وطقماً احتياطياً، إضافة إلى طقم ثالث سيتم الإعلان عنه خلال شهر أغسطس الجاري.

وقبل أيام، نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الدحيل القطري، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الفريقين بالنمسا.وفق “سبورت 24”.

البريك يواصل التأهيل في مقر الهلال

رياضة
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